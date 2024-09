iltra2

TRADATE – Un viaggio nel mondo incantato di Tolkien con tante attività tra natura fantasy e creatività. Domenica 22 settembre dalle 14 alle 18, in occasione dei 70 anni dalla pubblicazione del Signore degli Anelli, il centro didattico scientifico del parco Pineta a Tradate ospiterà un evento sul tema con diverse attività e laboratori sia per grandi che per piccoli.

L’evento, organizzato dal parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, rientra nel progetto “Benessere in natura” sostenuto con il contributo di Regione Lombardia e nasce dalla collaborazione tra Terra Insubre, Arca società cooperativa sociale e Astronatura cooperativa sociale.

Tra le attività dedicate a Tolkien ci saranno:

Introduzione alla scrittura elfica (prenotazione obbligatoria in loco fino a esaurimento posti). Laboratorio a cura di Michele Miatello per scoprire e sperimentare la scrittura del Primo Popolo. Età consigliata: dai 14 anni;

Tavoli di giochi di ruolo a tema (prenotazione obbligatoria in loco fino a esaurimento posti). Età consigliata: dai 14 anni;

alle 16 conferenza "Il viaggio prosegue senza fine. 70 anni del Signore degli Anelli" (ingresso libero). Conferenza di Paolo Gulisano, uno dei maggiori esperti europei di letteratura fantasy.

Tra le attività dedicate ai bambini ci saranno:

Laboratorio Steam “Crea la colonna sonora del tuo racconto” – “Costruisci degli strumenti con ciò che ti circonda e usali per fare i suoni che accompagnano il racconto (prenotazione in loco)”.

Laboratorio "Il guardiano della natura" – "La natura è in pericolo, Il guardiano della natura protegge la terra con i suoi ambienti, animali e paesaggi. C'è tanto da custodire e ha bisogno del nostro aiuto: tu che paesaggio vuoi salvare? Laboratorio artistico e comunicativo inclusivo per bambini e ragazzi a cura de L'Arca società cooperativa sociale".

Laboratorio didattico – "Libera la creatività e lasciati ispirare dalla natura per costruire la tua girandola (a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta)".

Per festeggiare la fine dell’estate, sarà possibile fare merenda al food truck dell’Oasi del gelato.

