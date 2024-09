iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Un ringraziamento speciale è stato espresso dal sindaco di Venegono Superiore, Walter Fabiano Lorenzin, al corpo docenti della scuola dell’infanzia ed alla polizia locale per il loro contributo nel promuovere l’educazione stradale tra i più piccoli. Grazie a un percorso educativo dedicato, le bambine e i bambini dell’asilo Busti hanno potuto avvicinarsi ai primi concetti di regola, prevenzione e autoprotezione.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione verso la sicurezza stradale, con l’obiettivo di formare i cittadini di domani, fin dalla più tenera età. La comandante della polizia locale, Maria Angela Cassese, insieme a due agenti, ha illustrato ai bambini i comportamenti corretti da tenere per strada, aiutandoli a comprendere l’importanza delle regole di sicurezza.

“I nostri piccoli concittadini hanno imparato, in modo giocoso e coinvolgente, nozioni che saranno essenziali per la loro vita quotidiana – ha sottolineato il sindaco Lorenzin – L’impegno e la dedizione del corpo docenti e della nostra Polizia Locale sono un esempio di come la comunità possa lavorare insieme per il bene dei nostri ragazzi.”

L’attività, che ha riscosso entusiasmo e partecipazione, rappresenta un tassello importante per promuovere una cultura della sicurezza che parte dalla scuola e si diffonde nella società. Venegono Superiore conferma così il suo impegno nel garantire un ambiente sicuro e formativo per tutti i suoi cittadini, grandi e piccoli.

21092024