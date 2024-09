Cronaca

ORIGGIO – Ha visto del fumo uscire dall’auto ed ha accostato sulla piazzola scendo rapidamente dal veicoli. E’ l’incendio che si è verificato oggi pomeriggio, domenica 22 settembre, lungo l’A9 in direzione Como. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza e l’automedica chiamata da alcuni automobilisti di passaggio per soccorre due persone tra cui una 75enne.

Ci sono stati ripercussioni sia sull’A9 con code dalle 17,40 tra il bivio e Uboldo sia in direzione Svizzera sia in direzione Lainate. Ma non solo: i veicoli che rallentano per cercare di capire cosa stesse succedendo hanno provocato rallentamenti anche sull’A8 tra Busto e Castellanza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti