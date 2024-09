Basket

SAN GIORGIO SU LEGNANO – Persa ieri nettamente la semifinale contro i padroni di casa della Sangiorgese, domenica pomeriggio al palasport di San Giorgio su Legnano la seconda giornata del Trofeo Vaghi di basket, con i saronnesi (serie B Nazionale) impegnati nella finale terzo e quarto posto contro la Nervianese (che militano in serie B Interregionale).

Avvio favorevole alla Nerviano e sorpasso a 3′ dal riposo da parte dei roburini sul 33-32 dopo un affondo di Tresso; con Saronno che però arriva all’intervallo di nuovo sotto, seppur di poco, 40-42. Nella seconda parte dell’incontro la Nervianese sembra prendere il largo: al termine del terzo quarto il punteggio è di 58-72, con Saronno quindi sotto di 14 punti. Nel finale il Saronno suona la carica e si rifà sotto pareggiando a poco più di un minuto dal termine, 85-85 e subito dopo portandosi in vantaggio, 87-85. Finale: 91-85 per la Robur.

I risultati del pre-season non contano granchè, le prime risposte sulle potenzialità della squadra saronnese in B Nazionale, dove la Robur è neopromossa, giungeranno sabato prossimo quando è prevista la prima di campionato in casa alle 17, al Palaborsani di Castellanza, contro il Faenza.

(foto: un momento dell’incontro fra Az Robur Saronno e Nervianese)

