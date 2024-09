Calcio

Si è conclusa la domenica di calcio in Prima Categoria con Gallarate Calcio che batte nettamente Gorla Minore continuando il campionato ancora imbattuto. Perdono rispettivamente France Sport contro Cantello Belfortese e Tradate Abbiate contro Faloppiese Olgiate Ronago. Grande prestazione di Di Iorio che regala i tre punti alla propria squadra, riuscendo a trionfare su San Michele Calcio. Pari invece per Folgore Legnano e Marnate Gorla Calcio in una gara ricca di emozioni e gol.

Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Prima Categoria – Risultati, marcatori e classifica

ANTONIANA – UNION VILLA CASSANO 4-1 Reti: Malatesta (A), D’Ascanio (A), Malatesta (A), D’Ascanio (A), Rizzardelli (U)

FOLGORE LEGNANO – MARNATE GORLA CALCIO 4-4 Reti: Autogol (F), Cantarini (F), Citro (F) Castellotti (F), Baglio (M), Passafiume (M), Passafiume (M), Passafiume (M)

FRANCE SPORT – CANTELLO BELFORTESE 2-3 Reti: Pivato (F), Fontana (C), Fontana (C), Calemme (C)

GORLA MINORE – GALLARATE CALCIO 0-5 Reti: Rossoni, Rossi, Diao, Diao, Diao

OSL CALCIO GARBAGNATE – ARSAGHESE 3-3 Reti: Alberti (G), De Vecchi (G), Carriero (G), Lo Bello (A), Cardani (A), Nebuloni (A)

SOMMESE 1920 – AMICI DELLO SPORT 1-0 Reti: Sterlicchio

TRADATE ABBIATE – FALOPPIESE OLGIATE RONAGO 1-3 Reti: Ponti (T), Brumana (F), Sala (F), Braga (F)

VALCERESIO A. AUDAX – SAN MICHELE CALCIO 2-0 Reti: Di Iorio, Di Iorio

Classifica: Gallarate Calcio 9, Marnate Gorla Calcio 7, Faloppiese Olgiate Ronago 7, Cantello Belfortese 7, Sommese 1920 7, Folgore Legnano 5, Valceresio A. Audax 4, Antoniana 4, France Sport 3, Gorla Minore 3, Tradate Abbiate 3, Arsaghese 2, Osl Calcio Garbagnate 2, Amici Dello Sport 1, Union Villa Cassano 1, San Michele Calcio 0