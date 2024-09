Calcio

Nella terza giornata del campionato di Prima Categoria, nel girone B, Montesolaro e Rovellasca 1910 rimangono a punti pieni, senza incappare per il momento in nessun passo falso. Montesolaro infatti batte Ardisci E Maslianico 1902. Sconfitta pesante per Cdg Veniano che subisce la prestazione straordinaria di Bulgaro. Pareggio buono per Limbiate e Giovanile Canzese, che terminano la loro partita 1-1.

Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Ardisci E Maslianico 1902 0 – 3 Montesolaro

Atletico Lomazzo 1907 0 – 4 Rovellasca 1910

Calcio Menaggio 1920 1 – 2 Bovisio Masciago

Cassina Rizzardi 0 – 1 Gerenzanese

Cdg Veniano 0 – 4 Bulgaro

Limbiate 1 – 1 Giovanile Canzese

Luisago Portichetto 0 – 1 S.C. United

Monnet Xenia Sport 0 – 1 Itala