Calcio

UBOLDO – Passo falso casalingo, al centro sportivo di Uboldo, oggi pomeriggio per la Frazione calcistica Dal Pozzo che ospitava il Varedo, per il campionato di Seconda categoria; è finita 1-3. Ai gialloverdi non è bastata la rete del “solito” Maggiore.

E’ un Dal Pozzo che in questo avvio di stagione non sta per adesso riuscendo a dare continuità ai propri risultati; ma l’annata agonistica sta solo ora muovendo i primi passi ed i margini di miglioramento sicuramente non mancano.

(foto: il saluto finale dei giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo ai propri tifosi, sempre molto numerosi sulla gradinata del centro sportivo di Uboldo, che anche in questa stagione ospita gli incontri interni dei gialloverdi)

