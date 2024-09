Sport

LAZZATE – Terza giornata di campionato per la Cogliatese, ospite della neo-promossa Celtica sul campo di via Laratta in Lazzate. Calcio d’inizio alle 19, ed è sin dai primi minuti di gioco che gli ospiti mettono in difficoltà i padroni di casa. Al primo minuto un lancio lungo di Chiari pesca Capici che è bravo a smarcarsi dai difensori, ma al momento del tiro si fa ipnotizzare da Busnelli che gli sradica la palla dai piedi. La Celtica si difende in maniera ordinata e subisce senza grossi pericoli. Al 25’ Rigamonti controlla un pallone difficile poco oltre la metà campo, dà uno sguardo verso la porta e fa partire un missile da lontanissimo che sorprende Ortolan e si infila sotto la traversa, grande gol e 1-0 per i padroni di casa. I biancoazzurri ritrovano subito la quadra e al 32’ arriva un altro super gol, cross dalla destra e Cimnaghi con una meravigliosa rovesciata la mette a fil di palo, 1-1 e palla al centro, termina così la prima frazione di gioco.

Nella ripresa la Celtica alza il ritmo di gioco e la partita si fa più equilibrata, diverse occasioni ambo i lati seppur senza guizzi vincenti. Entrambi gli estremi difensori offrono infatti una buona prestazione e non permettono agli avversari di portarsi in vantaggio. Dopo una clamorosa occasione per la Cogliatese con capitan Pastore che incorna e si vede privare la gioia del gol da un salvataggio sulla linea, all’82’ un intervento in ritardo in area di rigore permette alla Celtica di avere la chance del vantaggio dal dischetto. Si presenta al tiro Rigamonti che col destro calcia peró alto e vanifica le speranze dei tre punti per i suoi. Nel finale si allungano le formazioni ma nessuno riesce a colpire, finisce dunque 1-1.

Risultato che “ai punti” risulta tutto sommato corretto. La Cogliatese si porta così a quota quattro punti in classifica dopo le prime tre giornate. Domenica prossima i biancoazzurri scenderanno in campo nel derby contro il Dal Pozzo.

Celtica – Cogliatese : 1-1

Marcatori : 25’ pt Rigamonti (CE), 32’ pt Cimnaghi (CO).

Celtica : Busnelli, Piazza, Novembre, Fusetti, Patella, Giordano, Perrotta, Bottari, Rigamonti, Gobbo, Castaldo. A disposizione : Mercorillo, Valsecchi, Bulzoni, Leopardi, Mancini, Catini. All. Panaccio

Cogliatese : Ortolan, Rose, Roncalli, Murari, Pastore, Chiari, Capici, Balestrini, Bettin, Ferrario, Cimnaghi. A disposizione : Bizzarri, Belotti, Borghi, Manno, Muraca, Pivato, Ventrella, Zampieri. All. Biemmi

