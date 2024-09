Calcio

CISLAGO – Partita ricca di goal ed emozioni quella disputata nel pomeriggio di oggi 22 settembre nel centro sportivo comunale di Cislago in occasione del derby tra i padroni di casa del Cistellum e i saronnesi dell’Amor Sportiva valida per la terza giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

Il match si accende nella ripresa quando, precisamente al minuto 62, il Cistellum si porta in vantaggio con Bonfrate. Dopo soli 3 minuti dal goal dell’1-0, i padroni di casa sprecano una grande occasione per raddoppiare il risultato ma Marazzi che, sul calcio di rigore concesso dal direttore di gara, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario Lovera. La reazione dell’Amor Sportiva arriva al 70′ con Caso che insacca il pallone in porta e pareggia i conti. Gli ospiti, però, non si accontentano del pareggio e, a pochi secondi dal triplice fischio, si portano in vantaggio nuovamente con Caso che firma la doppietta personale e regala la vittoria ai saronnesi.

L’Amor Sportiva conquista, così, la prima vittoria stagionale con la quale si porta a quota 5 punti in classifica a due lunghezze di distanza dalle capoliste Torino Club e Unione Oratori Castellanza. Il Cistellum, invece, rimedia la seconda sconfitta stagionale.

(foto da archivio)