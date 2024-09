Calcio

GALLARATE – Lavori in corso per la sistemazione del campo allo stadio saronnese, per la terza giornata di Eccellenza oggi il Fbc Saronno si trasferisce allo stadio di Gallarate per affrontare la Vergiatese, inizio alle 20.30 e diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro Marco Rastellino di Seregno, assistenti Gabriele Terlizzi di Bergamo ed Elia Cortesi di Bergamo. Saronno, reduce dalla sconfitta con l’Olginatese in Coppa Italia mercoledì, cerca un pronto riscatto ed in campionato è a punteggio pieno mentre più complicato è stato l’inizio di stagione della Vergiatese.

L’incontro – previsto allo stadio “Atleti azzurri d’Italia” di via dei Salici 29 a Gallarate – è l’unico posticipo serale, e dunque chiuderà il programma della terza giornata.

