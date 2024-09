Calcio

RHO – Ancora un passo falso della quotata Rhodense, stavolta contro l’ambiziosa Ardor Lazzate. A Rho domenica pomeriggio la sfida valevole per il terzo turno di Eccellenza, una gara che a fine primo tempo si è messa bene per i gialloblù avanti al 40’ con Mzoughi ed al 46’ il raddoppio firmato dal bomber Giangaspero. Al 4’ del secondo tempo terza rete per l’Ardor ad opera di Fogal. Al 20′ di nuovo in rete Giangaspero, i locali accorciano al 27′ con Scapuzzi ed al 29′ con Bonacina. Ultimo gol quello di Benedetti per l’Ardor in pieno recupero, al 49′.

Le formazioni

Rhodense-Ardor Lazzate 2-5

RHODENSE: Mantovani, Bizzarri, Renner, Augliera, Galbiati, Bettoni, Pedergnana, Fedeli, Bonacina, Urso, Scapuzzi. A disposizione Catizone, Moracchioli, Bentivegna, Zaina, Missaglia, Milani, Moltini, Orlandi, Mercurio. All. Gatti.

ARDOR LAZZATE: De Toni, Guanziroli, Schieppati, Mzoughi, Caffi, Marioli, Pedrabissi, Fogal, Giangaspero, Rapone, Rondina. A disposizione Castelli, Grandi, Gazo, Vincenzi, Zappa, Lokumu, Benedetti, Spitaleri, Trecozzi. All. Fedele.

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco)

22092024