VARESE – Il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali, il saronnese Raffaele Cattaneo, chiudendo i lavori della tappa varesina del Forum per lo Sviluppo sostenibile ha espresso grande soddisfazione per la giornata, sottolineando l’importanza di una visione politica e culturale solida nella gestione delle politiche pubbliche. “Senza un pensiero adeguato, non si possono attuare politiche efficaci – ha dichiarato – evidenziando come la sfida della transizione ecologica richieda un impegno collettivo e una visione profonda. Cattaneo ha inoltre ribadito che il modello di sviluppo sostenibile e circolare è ormai centrale nelle agende politiche regionali, nazionali e internazionali”.

La Lombardia si conferma protagonista in questo percorso: i dati del 2022 dell’ultimo rapporto Ispra 2023, evidenziano una riduzione dei rifiuti del 3,2% rispetto all’anno precedente, con un tasso di raccolta differenziata che nella provincia di Varese raggiunge il 77,2%, superando la media regionale. Il sottosegretario ha poi ricordato l’importanza del Protocollo regionale per lo Sviluppo sostenibile, sottoscritto cinque anni fa, sottolineando il ruolo cruciale delle imprese e dei cittadini nella transizione. “Non possiamo imporre dall’alto un nuovo modello di sviluppo: deve nascere dalla partecipazione attiva del territorio. Sono l’educazione e la mentalità – ha concluso – che devono cambiare”.

