Calcio

Si è conclusa una domenica emozionante di calcio in Eccellenza, con la Solbiatese che conquista tre punti preziosi battendo la Caronnese nel big match della giornata, continuando la corsa verso le prime posizioni. La Rhodense subisce una sconfitta contro l’Ardor Lazzate in un match scoppiettante ricco di reti. . Da segnalare l’ottima performance di Garcia, autore di una doppietta che ha fatto la differenza per l’Ispra

Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Eccellenza – Risultati, marcatori e classifica

BASE 96 SEVESO – MARIANO CALCIO 0-2 Reti: Della Torre, Tocci

CARONNESE – SOLBIATESE CALCIO 1911 0-2 Reti: Scapinello, Torraca

CINISELLO – LENTATESE 0-1 Reti: Diaferio

RHODENSE – ARDOR LAZZATE 2-5 Reti: Scapuzzi (R), Bonacina (R), Mzoughi (A), Fogal (A), Giangaspero (A), Benedetti (A), Giangaspero(A)

ROBBIO LIBERTAS – ISPRA CALCIO 1-2 Reti: Salvatore (R), Candura (I), Garcia (I), Garcia (I)

SEDRIANO – CASTEGGIO 1898 1-0 Reti: Italia

Classifica: Solbiatese Calcio 1911 9, Mariano calcio 9,Pavia 1911 7, , Ardor Lazzate 7, FBC Saronno 1910 6, , Sestese Calcio 6, Lentatese 6, Caronnese 4, Meda 1913 4, Casteggio 1898 3, Rhodense 3, Cinisello 3, Vergiatese 3, Ispra Calcio 3, Sedriano 3, Base 96 Seveso 0, Robbio Libertas 0, Legnano 0.