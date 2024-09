Città

SARONNO – Enpa di Saronno è stata al centro dell’articolo di Giulia Panzetti, che racconta la storia dell’associazione saronnese.

Eccone un estratto:

“Ormai sempre più frequentemente, sentiamo parlare di abbandoni e maltrattamenti di animali. La rabbia, la frustrazione e la cattiveria dell’uomo, vengono sfogate sugli animali in modo del tutto inaccettabile e vergognoso. Fortunatamente, negli ultimi decenni, la società si è notevolmente sensibilizzata e sta via via assumendo posizioni sempre più rigide nei confronti dei trasgressori, infatti, il codice penale all’articolo 544 bis punisce chiunque commetta atti di crudeltà verso gli animali domestici o d’affezione, con pene che possono arrivare fino a 18 mesi di reclusione e multe dai 3.000 ai 15.000 euro. In Italia, la legge del 20 luglio 2004 n. 189 inseriva disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. A completamento della stessa, l’Art. 544-ter del Codice penale italiano, punisce il reato di maltrattamento di animali. A proposito di tutele, oggi vogliamo parlare di Enpa (ente nazionale protezione animali). Attraverso una breve intervista a dei volontari, andremo a scoprire e capire chi sono e come poterli aiutare. A parlare, durante l’intervista è Luisella Riccardi, presidente dell’Enpa Varese Valle Olona”.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

