news

Le impermeabilizzazioni di terrazzi si rivelano necessarie in moltissimi casi, ad esempio quando questi non siano stati progettati correttamente o quando gli agenti atmosferici mettono a dura prova lo stato di salute di questi spazi esterni. Molto spesso, nel tentativo di risparmiare, le persone scelgono di non impermeabilizzare terrazzi e balconi commettendo un grande errore. Rinunciando a questa preziosa opera, infatti, si corre il rischio di vedere i terrazzi rovinarsi con il tempo. Il rischio più frequente è quello di avere a che fare con pericolose infiltrazioni di acqua che, con il trascorrere delle settimane e dei mesi, possono causare il distacco di elementi della pavimentazione o la disgregazione del massetto. A questo punto, intervenire diventa più complicato e anche più dispendioso dal punto di vista economico. E allora ecco che quello che inizialmente era stato pensato come un risparmio diventa invece una spesa ingente da affrontare. Soprattutto quando sono totalmente scoperti, le impermeabilizzazione dei terrazzi diventano fondamentali e addirittura necessarie.

Come impermeabilizzare i terrazzi

Abbiamo sottolineato come l’impermeabilizzazione serva a prevenire una serie di inconvenienti che puntualmente si presentano quando si sceglie di non difendere gli spazi esterni dagli agenti atmosferici più pericolosi. Grazie a un’esperienza ultra decennale, Edil Rocchi garantisce opere di impermeabilizzazioni di terrazzi di alta qualità anche partendo dalle situazioni apparentemente più complicate. Affidarsi a una ditta seria e competente è necessario per non dovere poi tornare su lavori già fatti (magari male, per risparmiare poche centinaia di euro). Edil Rocchi è in grado di eseguire un lavoro perfetto a partire da ogni tipo di condizione di dissesto grazie ai suoi collaboratori che si occuperanno dell’appianamento del fondo del tetto, del terrazzo o del balcone, per poi procedere con l’impermeabilizzazione, utilizzando sia metodi tradizionali che le più innovative resine e scegliendo la migliore soluzione dopo un attento sopralluogo. La pendenza del massetto è, ad esempio, uno degli aspetti da valutare con attenzione per consentire impermeabilizzazioni di terrazzi ad hoc. È infatti necessario garantire una pendenza minima dell’1% per fare in modo che l’acqua non ristagni e venga canalizzata verso gli scoli destinati allo scarico. E anche verso gli scoli va fatta particolare attenzione. Questi infatti vanno preservati da detriti, sporcizia e foglie secche che, accumulandosi, potrebbero essere causa di problemi. Questi e altri importanti aspetti, come ad esempio la scelta della guaina da applicare, sono da valutare con attenzione per garantire al cliente un lavoro ben fatto e duraturo nel tempo. Un primo sopralluogo si rende dunque necessario per valutare la situazione nel suo complesso e individuare la migliore strada da percorrere per terrazzi impermeabilizzati che resistano alle intemperie e agli agenti atmosferici più pericolosi.