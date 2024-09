Cronaca

SARONNO – MILANO – “Ciao raga sono anche sotto choc ma vi proverò a fare questo video più che altro per dirvi di stare attenti”. Inizia così il video di Lucia Palazzo make up artisti che vive tra Milano e Dubai molestata mentre si recava dalla sorella in treno. La ragazza diretta a Busto Arsizio ha preso un treno a Milano Cadorna diretta a Saronno dove avrebbe cambiato convoglio

La ragazza riassume quanto le è successo dall’arrivo di due ragazzi accanto a lei sul treno, ai loro tentativi di approccio. La giovane spiega di aver finito di essere inglese ma i due, secondo la vittima di nazionalità marocchina, hanno continuato a parlarle in inglese con tentativi di approccio e avance. Provata la tiktoker ha cercato di allontanarsi: le hanno bloccato il passaggio e hanno iniziato a toccarla e palpeggiarla. La ragazza si è messa ad urlare e i due si sono allontanati. I tentativi di approccio sono diventati insulti urlati in tutto lo scompartimento. Lucia Palazzo non si è persa d’animo ha allertato la sorella ed è scesa dal treno. “Mi hanno seguito ho cercato di prendere un altro treno ma loro erano dietro di me. Fortunatamente mi è venuto a prendere il ragazzo di mia sorella e mi ha aiutata”.

Il resoconto della giovane è diventato virale: con 2,2 milioni di visualizzazioni, poco meno di 90 mila like, 5,5 mila commenti (tra cui la domanda sul come mai non siano intervenuti altri viaggiatori presenti o quando sia avvenuto l’episodio) o 8,6 mila condivisioni

