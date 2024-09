Pepe Unchained ($PEPU) raccoglie oltre $14 milioni in prevendita e fa un annuncio su X per sviluppatori per iniziare a costruire il suo ecosistema.

Questa mossa consentirà agli sviluppatori di testare le capacità della blockchain proprietaria di Pepe Unchained, che si prevede migliorerà la velocità delle transazioni fino a 100 volte rispetto a quella di Ethereum. Offrirà anche commissioni significativamente più basse mantenendo la sicurezza tramite il suo Layer 1 in Ethereum.

Negli ultimi tre mesi, $PEPU ha tallonato $PEPE come sua versione di gran lunga superiore, essendo l’iterazione di Pepe senza le chain di Ethereum.

Poiché è unchained, ovvero senza catene in quanto Ethereum non lo vincola perché ha la sua blockchain, rende la proprietà di Pepe accessibile a chiunque, dove le elevate commissioni e le transazioni lente non scoraggeranno l’investitore più piccolo dall’acquistare token.

Ora, con le ricompense dedicate agli sviluppatori, chiamate anche “Pepe Frens With Benefits”, il progetto sta accogliendo dApp rivoluzionarie e altre innovazioni utilizzando il suo nuovo Layer 2.

Gli sviluppatori devono semplicemente creare i loro progetti, attendere che il consiglio di Pepe voti e, se selezionati, ricevere la sovvenzione.

L’obiettivo di Pepe Unchained per questa iniziativa è quello di fornire ampio supporto per lo sviluppo di token e applicazioni sul suo Layer 2 al momento del lancio.

It’s essential that we equip developers with all the necessary tools—comprehensive guides and financial support—to build outstanding dApps.

In Q4, we’ll officially open grant applications for developers looking to build on Pepe L2.

This is your chance to help shape the future…

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 18, 2024