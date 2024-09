Città

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – La scuola è iniziata da pochi giorni ma diverse famiglie dei ragazzi di Caronno che frequentano il polo scolastico saronnese hanno lanciato una petizione online (https://www.change.org/p/autobus-pi%C3%B9-adeguati-per-il-diritto-alla-scuola?source_location=search)

A tornare, aggravato e ad un livello non più sostenibile, il problema degli autobus troppo affollati che finiscono per lasciare i ragazzi a piedi facendoli arrivare, anche quando riescono a schiacciarsi sui mezzi, in ritardo a lezione.

A spiegare la situazione è la petizione online lanciata nelle ultime ore da alcuni caronnesi che hanno già ricevuto la disponibilità del sindaco di Caronno Marco Giudici a dare la voce di mamme, papà e studenti.

“Già in questi primi giorni di scuola l’autobus Z110 delle 7,25 da Caronno a Saronno, usato perlopiù dagli studenti delle scuole superiori, è strapieno (partendo da Rho) e i ragazzi non riescono a salirci, nemmeno spingendo e tollerando di viaggiare schiacciati, dovendo quindi aspettare il successivo e arrivare così perennemente tardi a scuola”.

Purtroppo non si tratta di una novità e al momento non ci sono soluzioni: l’autobus precedente è troppo preso e il successo finisce per far perdere gran parte della prima ora. I ritardi sono frequenti per gli studenti che fanno riferimento alla linea: docenti e presidi sono comprensivi ma certo non aiuta la didattica: “Questa situazione si protrae da anni e, anzi, è peggiorata. Adesso nemmeno con le gambe fuori dalle porte riescono ad arrivare a scuola in tempo, perché proprio neppure salgono”.

La segnalazione dei genitori mette il luce diversi problemi da quelli della sicurezza stradale ad un problema più sociale: “La soluzione sicuramente non può essere quella di accompagnarli e togliergli il piacere delle autonomie, perché non sarebbe per nulla educativo”.

Del resto le richieste dei genitori sono molto semplici e concrete: “Chiediamo allora a gran voce, in particolare sollecitando il Sindaco di Caronno Pertusella e quello di Saronno e soprattutto la dirigenza di Airpullman, che il servizio migliori magari con una corsa aggiuntiva in quegli orari, anche solo da Garbagnate”. Insomma grande disponibilità a studiare una proposta risolutiva ma anche determinazione a chiedere un intervento: “Consentiamo agli studenti delle scuole superiori di esercitare davvero il loro diritto allo studio”.

