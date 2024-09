Calcio

Si è conclusa una giornata intensa di calcio in Promozione, con la Baranzatese che ottiene una vittoria convincente contro la Besnatese, mantenendo così la propria imbattibilità in campionato. Il Luino , invece, deve arrendersi all’Uboldese in rimonta, subendo una sconfitta che pesa nel percorso. In un match combattuto, l’Olimpia Tresiana riesce a strappare un pareggio contro il Ceriano Laghetto, dimostrando grande carattere. Da segnalare l’ottima prestazione di Bogni, che con un gol decisivo ha portato i tre punti al Valle Olona.

Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

AURORA CMC UBOLDESE – LUINO 1910 2-1 Reti: 3′ pt Testa (L), 37′ pt Montani (U), 5′ st Montani (U)

BARANZATESE 1948 – BESNATESE 3-0 Reti: 28′ pt Capogna, Stoica, Fantaziu

CALCIO CANEGRATE – COB 91 3-2 Reti: 25′ pt Arienti(C), 45′ pt Arienti (C), Paoluzzi (Ca), Ruberto (Ca), Ruberto (Ca)

CASTANESE – ACADEMY UBOLDO 4-0 Reti: 35′ Laomedonte, 10′ st Pravettoni, 12′ st Pravettoni, 15′ st Leonardi

MORAZZONE – GAVIRATE 2-0 Reti: 8′ st Rizzato, 30′ st Ghizzi

OLIMPIA TRESIANA – CERIANO LAGHETTO 0-0

VERBANO CALCIO – VALLE OLONA 2-3 Reti: 13′ pt Bogni (Va), 5′ st Albanese (Va), 8′ st Favaro (V), 29′ st Bogni (Va), 30′ st Pedrazzini (V)

Classifica:Baranzatese 1948 9, Morazzone 7, Calcio Canegrate 7, Valle Olona 7, Universal Solaro 6, Aurora CMC Uboldese 6, Olimpia Tresiana 5, Ceriano Laghetto 4, Castanese 3, Accademia BMV 3, Verbano Calcio 3, Luino 1910 2, Academy Uboldo 1, Gavirate 1, Cob 91 0, Besnatese 0.