C’è aria di ripresa nei mercati crypto. Bitcoin e le altcoin si dirigono spedite verso “Uptober”. Ma la criptovaluta che forse stupisce più di tutte è Neiro, che ha registrato un incredibile aumento del 1.000% in poche ore. La capitalizzazione di mercato ha superato i 350 milioni di dollari, rendendo NEIRO il tredicesimo asset più grande nel suo settore.

Il notevole incremento di NEIRO è stato favorito principalmente dall’inserimento della coppia di trading NEIRO/USDT su Binance all’inizio del mese. Binance ha anche attivato nuovi servizi per altre criptovalute, come Turbo (TURBO) e Baby Doge Coin (BABYDOGE), che hanno registrato anch’esse aumenti, sebbene più moderati rispetto a NEIRO.

L’ascesa di NEIRO ha suscitato l’interesse di molti operatori del settore, con alcuni che prevedono ulteriori aumenti. L’analista su X TraderSZ ha ipotizzato che la capitalizzazione di mercato potrebbe presto raggiungere i 500 milioni di dollari, mentre Whale Satoshi si è chiesto se Coinbase sarà il prossimo grande exchange a elencare questa criptovaluta.

NEIRO è una meme coin costruita sulla blockchain di Ethereum e lanciata ad agosto. Il team dietro il progetto la descrive come “l’erede di DOGE”, adottata dalle stesse persone che hanno contribuito al successo di Dogecoin.

Un elemento interessante è che inizialmente il più grande detentore di NEIRO era Vitalik Buterin, il cofondatore di Ethereum. Successivamente, Buterin ha venduto le sue riserve, che all’epoca valevano circa 130.000 dollari. Attualmente, NEIRO è completamente gestito dalla comunità. I progetti meme coin che hanno successo e riescono a non scomparire nell’etere sono quelli che riescono a coinvolgere attivamente la comunità di seguaci attorno ai quali ruota l’intero ecosistema. Un fulgido esempio di questa interconnessione tra token e comunità è Pepe Unchained che sta entusiasmando piccoli investitori e balene crypto.

Una prevendita eccezionale: cosa c’è alle porte per il nuovo progetto Pepe Unchained

Pepe Unchained, è un progetto di meme coin ormai sulla bocca di tutti. Ha raccolto 14 milioni di dollari ed è a tutti gli effetti lanciato verso il traguardo dei 15.

L’ecosistema Pepe Unchained ruota attorno al suo token di utilità $PEPU e alla creazione di una nuova blockchain su Layer2, dove poter regolare oltre a $PEPU tutte le altre meme Coin. Il progetto premia i primi investitori, il prezzo in prevendita attualmente è molto basso $0,0981 e gli esperti si dicono molto fiduciosi sul fatto che $PEPU possa ottenere una crescita esponenziale dopo il lancio sugli exchange. Gli investitori potranno essere premiati mettendo in staking i propri token ed ottenendo, grazie alla layer2, il doppio delle ricompense di staking. Questo anche grazie ai maggiori guadagni dovuti ai costi transazionali molto più contenuti rispetto alla Layer1 e alla quantità di token dedicati alle ricompense di staking (30%) rispetto a quelli dedicati alla prevendita (20%). Attualmente l’APY retrocesso per lo staking è del 149%, con oltre un miliardo di token già messi in staking. I token $PEPU potranno essere richiesti una volta terminata la prevendita e lanciato il token. A quel punto, si dovrà ricollegare il wallet utilizzato per l’acquisto e lo staking, e cliccare su claim.

La Layer 2 permette di evitare il congestionamento delle transazioni sulla Layer1 ed è in grado di offrire una velocità 100 volte maggiore. Se prima del lancio $PEPU riuscirà a sfruttare l’hype sulle meme Coin, il retaggio di $PEPE e una bull run che sembra ormai alle porte, per alcuni dei più famosi crypto influencer del web, il progetto potrebbe performare addirittura 100x. Queste previsioni ottimistiche hanno catturato l’interesse di balene crypto che dalla fine di luglio ad oggi sono intervenute sul progetto acquistando grandi quantità di token, approfittando del prezzo basso in prevendita.

La novità

Come se non bastasse Pepe Unchained ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento del sito, introducendo i PEPE FRENS WITH BENEFIT (FWB). I Pepe FRENS with Benefit consistono in “benefit” appunto, sotto forma di vere e proprie sovvenzioni per lo sviluppo, da parte della comunità, di applicazioni da costruire sulla nuova blockchain in Layer 2. Qui gli sviluppatori di blockchain possono costruire le applicazioni che saranno passate al vaglio del Pepe Council e una volta ottenuta l’approvazione, potranno guadagnare le loro ricompense. Le domande di sovvenzione si apriranno nel quarto trimestre del 2024. I prossimi aggiornamenti in merito alla nuova funzione di $PEPU saranno prontamente resi noti sulle piattaforme X e Telegram del progetto.