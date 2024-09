Città

SARONNO – Anche la Lega di Saronno è scesa in piazza ieri, sabato 21 settembre, per esprimere il proprio sostegno a Matteo Salvini, attualmente a processo a Palermo per la gestione dei flussi migratori durante il suo mandato da ministro dell’Interno.

Il leader della Lega e attuale ministro alle Infrastrutture è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong Open Arms nell’agosto del 2019, quando era ministro dell’Interno.Al termine della requisitoria che si è tenuta all’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo è stata richiesta la condanna di Matteo Salvini a sei anni di carcere per i fatti della nave Open Arms.

“La risposta di Saronno è stata davvero impressionante – spiega il segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi – in nemmeno 2 ore e mezza abbiamo raccolta 300 firme di solidarietà”. Al gazebo montato in piazza Schuster non sono mancati diversi storici volti della Lega saronnese e non solo a partire dal consigliere regionale Emanuele Monti.

“Una prima risposta che che ha davvero colpito ma continueremo ad essere in piazza per raccogliere la solidarietà per Salvini”. Si replicherà infatti sabato 28 settembre sempre in piazza Schuster dalle 15 alle 18.

