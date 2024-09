Altre news

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Chiara Angaroni, presidente della commissione cultura di Saronno.

“Oggi inizia l’Autunno. Da sempre questa stagione ispira i poeti, dalle strofe dei maggiori poeti italiani alle perle di una vera maestra del lirismo ottocentesco, Emily Dickinson che ricorre a immagini piene di dolcezza e sensibilità. E dopo una bella estate saronnese che ha offerto un bel programma ai cittadini, con l’autunno proseguono gli eventi in città. Sarà anche l’anno del Giubileo e l’assessorato sta pensando a diverse iniziative come emerso durante l’ultima commissione cultura. Nel frattempo dedico a tutti, in attesa del prossimo Festival della poesia edizione 2025, una poesia proprio della Dickinson“.

L’estate è finita

Sono più miti le mattine

e più scure diventano le noci

e le bacche hanno un viso più rotondo.

La rosa non è più nella città.

L’acero indossa una sciarpa più gaia.

La campagna una gonna scarlatta,

Ed anch’io, per non essere antiquata,

mi metterò un gioiello.

(foto d’archivio)

