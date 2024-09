Calcio

Giornata intensa nel Girone B di Serie D, con l’Ospitaletto sugli scudi grazie a una prestazione eccezionale che consente di trionfare sulla Casatese in un match spettacolare ricco di reti. Sconfitta amara per il Sant’Angelo, che cade contro il Pro Palazzolo, frenando il suo slancio in classifica. Vigasio e Crema danno vita a un pareggio combattuto, con i primi che si fanno riprendere al 95′ dalla rete di Damiano.

Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

ARCONATESE 1926 – CALCIO DESENZANO 1-4 Reti: 39′ pt Paloschi (D), 42′ pt Barranca (D), 2′ st Sokhna (A), 29′ stBattistini (D), 41′ st Camarlinghi (D)

Breno – ChievoVerona 2-0 Reti: Autogoal, 26′ pt Minessi

Casatese Merate – Ospitaletto 3-4 Reti: 11′ pt Mozzanica (O), 21′ pt Isella (C), 25′ pt Panatti (O), 34′ pt Gobbi (O), 38′ pt Gningue (C), 2′ st Carannante (C), 9′ st Messaggi (O)

Castellanzese 1921 – Club Milano 0-2 Reti: 33′ pt Foschiani, 44′ pt Cattaneo

Fanfulla – Ciliverghe Calcio 0-0

Magenta – Pro Sesto 1913 0-1 Reti: 17′ pt Clerici

Nuova Sondrio – Folgore Caratese 1-2 Reti: 8′ pt Ferrandino (F), 45′ pt Boschetti (N), 44′ st Cocola (F)

Pro Palazzolo – Sant’Angelo 3-1 Reti: 4′ pt Arlotti (S), Paderno, 26′ pt Paderno (P), 34′ pt Tremolada (P)

Vigasio – Crema 1908 2-2 Reti: 8′ pt Boni (V), 41′ pt Fanini (V), 16′ st Akammadu (C), 50′ st Damiano (C)

Classifica: Calcio Desenzano 10, Sant’Angelo 9, Ospitaletto 9 , Varesina 7, Breno 7, Pro Palazzolo 7 , Pro Sesto 1913 7, Magenta 6, Castellanzese 1921 6, Ciliverghe Calcio 6, Folgore Caratese 6, Club Milano 6, Vigasio 5, ChievoVerona 4, Sangiuliano City 4, Casatese Merate 3, Crema 1908 3, Fanfulla 2 ,Nuova Sondrio 1, Arconatese 1926 0.