Softball

SARONNO – Missione compiuta per l’Inox Team Saronno del presidente Massimo Rotondo: vincendo la “bella” di domenica alle 11, le saronnesi hanno infatti conquistato la finale scudetto, dove da sabato prossimo affronteranno l’Mkf Bollate che ha eliminato il Pianero.

Per le saronnesi la semifinale contro le campionesse d’Italia dell’Italposa Forlì è stata una serie (al meglio delle cinque partite) decisamente “tosta”, 1-1 a Forlì una settimana fa, poi 1-1 ancora in gara 4 e 5 sabato pomeriggio e sera. C’è voluta dunque la “bella” domenicale per stabilire chi avrebbe avuto accesso alla finale.

Incontro iniziato in salita per l’Inox Team Saronno, perchè in gara 5 è andato avanti Forlì, con Saronno che però ha ribaltato il punteggio sempre al secondo inning con un fuoricampo da due punti di Anita Bartoli. Al terzo inning Armirotto ruba la seconda base e Modrego segna il terzo punto del Saronno. Al quinto inning fuoricampo centrale molto lungo di Modrego da due punti; 5-1. Si prosegue con il fuoricampo di Marta Gasparotto del Forlì al sesto inning, è il 5-2 che fissa il risultato.

La finalissima Inox Team Saronno-Mkf Bollate da sabato prossimo, con partite a Saronno salle 17.

22092024