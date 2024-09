Altre news

VARESE – Per celebrare i 100 anni dall’inaugurazione della prima autostrada al mondo, la Milano-Laghi, l’Asi (Automotoclub Storico Italiano) e i suoi club federati lombardi hanno organizzato un evento che ha unito simbolicamente Milano e Varese. Un corteo di oltre 150 auto e moto d’epoca, tutte costruite fino al 1945, ha sfilato lungo la A8 Milano-Laghi, l’autostrada inaugurata il 21 settembre 1924 da Re Vittorio Emanuele III a bordo della sua Lancia Trikappa.

La manifestazione, patrocinata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla camera dei deputati e da Autostrade per l’Italia, è stata supportata da regione Lombardia, in collaborazione con sponsor come Merbag, Fineco Varese, Carioni e Mafra.

La partenza è avvenuta da Palazzo della regione Lombardia a Milano, con centinaia di spettatori radunati lungo il percorso su cavalcavia e autogrill per ammirare il passaggio delle storiche vetture. Giunte a Varese, le auto e moto d’epoca si sono riunite in Piazza della Repubblica, dove sono state accolte da un folto pubblico e dalle autorità, tra cui il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, la deputata del parlamento europeo Isabella Tovaglieri, il sindaco di Varese Davide Galimberti e Alberto Scuro, presidente di Asi.

Dopo la cerimonia di accoglienza, il corteo si è diretto verso le Ville Ponti, per un pomeriggio di esposizioni e celebrazioni.

(foto d’archivio)

