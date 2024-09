Altre news

LAZZATE – Si è conclusa con grande successo la quinta edizione della manifestazione 10mila passi in rosa, organizzata in collaborazione con il comune di Lazzate, Los cocineRos – i papà della cucina, Lazzate commercio e artigianato, Asd gruppo amatori podisti Lazzate e Bcc Barlassina. L’evento, che ha visto una numerosa partecipazione, è stato un’iniziativa benefica a favore di Abio, l’associazione che si occupa di sostenere i bambini ospedalizzati e le loro famiglie.

La manifestazione ha avuto inizio alle 9 con le iscrizioni in Piazza Don Antonio Galli. I primi 500 iscritti hanno ricevuto in omaggio una maglietta rosa, simbolo dell’evento.

Alle 10 i partecipanti si sono ritrovati per dare inizio alla camminata non competitiva, un percorso all’insegna del benessere e della solidarietà, volto a “tingere di rosa” le strade di Lazzate. L’iniziativa, adatta a tutte le età, ha avuto anche un’importante valenza gastronomica: durante il percorso, infatti, sono state previste tappe di degustazione di prodotti tipici locali, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra sport, socializzazione e buon cibo. Una delle fermate principali è stata quella al parchetto di via Fermi, dove la macelleria Piolanti ha deliziato tutti con specialità locali, sottolineando l’importanza di valorizzare il territorio e i suoi sapori.

A conclusione della camminata, tutti i partecipanti si sono riuniti sotto il tendone per gustare una ricca “risottata” accompagnata da dolci: un momento conviviale che ha chiuso l’evento in bellezza.

La giornata è stata un grande momento di unione per la comunità di Lazzate e dintorni, che ha dimostrato ancora una volta come lo sport, la buona tavola e la solidarietà possano camminare insieme per una giusta causa.

(foto dal profilo Facebook del sindaco Andrea Monti)

