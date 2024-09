news

Settembre è ormai oltre la metà, per questo la community crypto è in attesa dell’arrivo di ottobre. Se settembre viene chiamato “Rektember” dai trader in quanto storicamente un mese ribassista, ottobre viene definito “Uptober” a causa delle performance positive di BTC e delle altcoin.

Secondo gli analisti, l’attività delle balene, l’HODling dei miner e i tagli dei tassi della FED sono fattori che possono innescare una crescita del BTC. Intanto, i trader stanno investendo in progetti alternativi come Pepe Unchained.

Attività delle balene

L’ultima analisi di CryptoQuant ha esaminato due aspetti chiave dell’attività delle balene. Il primo riguarda i nuovi partecipanti al mercato, che hanno accumulato BTC negli ultimi 155 giorni. Il loro valore base medio è di 62.038 dollari, il che significa che stanno subendo perdite non realizzate inferiori al 5%.

Tuttavia, i dati on-chain mostrano che queste nuove balene non vendono al valore attuale, al contrario, continuano ad accumulare, dimostrando fiducia a lungo termine nel Bitcoin.

Le balene entrate nel mercato oltre 155 giorni fa, si trovano in una situazione opposta per quanto riguarda i profitti non realizzati. Il loro valore base è di 27.843 dollari, il che si traduce in investimenti raddoppiati.

HODling da parte dei miner

I miner svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza della blockchain del Bitcoin. Dopo l’halving del 2024, i miner vengono ricompensati con 6,25 BTC per blocco, con molte delle principali società di mining che accumulato riserve sostanziali.

Le loro decisioni possono avere un impatto rilevante sul valore del BTC, soprattutto nel caso di vendite di massa.

L’analisi di CryptoQuant ha determinato che il valore base medio dei miner è di 43.179 dollari, il che significa che stanno realizzando profitti inferiori al 40%.

Secondo il rapporto di CryptoQuant: “nuove balene e trader di Binance stanno acquistando BTC attivamente, mentre le vecchie balene continuano fare HODling. Questa combinazione potrebbe segnalare stabilità del mercato e una potenziale crescita del valore del BTC”.

Tagli dei tassi della Fed

Molte banche centrali globali, come quelle di Canada, Regno Unito e BCE, hanno ridotto i tassi di interesse locali.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato di voler seguire questo esempio. Il prossimo incontro del FOMC è previsto per il 18 e 19 settembre, con le le aspettative sui tagli che variano tra i 25 e i 75 punti base.

I tagli dei tassi potrebbero coincidere perfettamente con uno dei mesi più rialzisti nella storia di BTC. Una crescita potrebbe portare il BTC nuovamente sopra i 70.000 dollari e spingerlo fino alla resistenza degli 80.000 dollari.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una meme coin in presale basata su un progetto ambizioso: la creazione di una rete Layer-2. La presale ha raccolto 13 milioni di dollari, con il token nativo PEPU venduto a 0,0098 dollari.

Secondo il sito ufficiale, la rete Layer-2 chiamata Pepe Chain, permetterà ai titolari del PEPU di scambiare il token avvalendosi di costi più bassi e transazioni 100 volte superiori rispetto a Ethereum.

Il lancio della Pepe Chain è previsto al termine della presale, con i titolari del PEPU che potranno effettuare il bridging da Ethereum.

La Pepe Chain avrà un Block Explorer dedicato, utile per monitorare e verificare le transazioni in modo trasparente.

I trader possono acquistare il token PEPU tramite ETH, USDT o carta di credito collegando un wallet al sito ufficiale della presale. In questo modo sarà possibile fare staking e guadagnare ricompense passive basate sull’APY per un periodo di due anni.

VAI ALLA PRESALE DI PEPE UNCHAINED