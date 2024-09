Primo piano

GALLARATE – Il Fbc Saronno, dopo la pesante sconfitta per 1-5 contro la Olginatese in Coppa Italia, è tornata in campo nella sera di domenica 22 settembre nello stadio comunale di Gallarate per disputare la terza giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia contro la Vergiatese.

Il Saronno parte subito fortissimo spaventando gli avversari sin dai primi minuti con le conclusioni di Vaglio e Pontiggia sulle quali, però, si fa trovare pronto il portiere avversaria Demaljia. La rete che sblocca il vantaggio arriva dopo 24 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara proprio con Vaglio che sfrutta una disattenzione difensiva avversaria ed insacca in rete il pallone dell’1-0. La reazione concreta della Vergiatese arriva, quasi a sorpresa, al minuto 40 con Ballgjini che pareggia il risultato con una grande conclusione ad incrociare sugli sviluppi di un veloce contropiede partito da un errore in fase di impostazione dei padroni di casa. Il Fbc Saronno, però, non perde tempo e, dopo solamente 4 minuti dal goal del pareggio, torna in vantaggio con una bellissima rete di Pedrocchi.

Nel second0 tempo la Vergiatese scende in campo con un approccio più propositivo rispetto ai primi 45 minuti di gioco ma, nonostante le numerose azioni create, non riesce a trovare il goal del pari. Finisce, dunque, 2-1 una partita combattuta fino all’ultimo minuto di gioco con un Fbc Saronno grintoso che porta a casa altri tre punti grazie ai quali può comandare la classifica del girone insieme a Solbiatese e Mariano Calcio.

Fbc Saronno-Vergiatese 2-1 (2-1)

FBC SARONNO (4-3-3) Gargarella; Ortolani, Fasoli, Bello, Brennici; Favilla (8’ s.t. Cabezas), Pedrocchi, Alvitrez (37’ s.t. Siviero); Vaglio (45’ s.t. Gatti), Mammetti (29’ s.t. Locati), Pontiggia (29’ s.t. Sardo). A disposizione Barlocco, Pandini, Rudi, D’Addesio. All. Varaldi.

VERGIATESE (4-3-2-1) Demalija; Iovine (38’ s.t. Giuricich), Sandrini, Ghilardi, Okaingni; Riccelli (1’ s.t. Russo), Marin, Dal Santo; Cornelli (23’ s.t. Midaglia e dal 45’ s.t. Priore), Pedron; Ballgjini. A disposizione Pancini, Cannazza, Buccino, Della Vedova, Rebeccani. All. Rovrena.

Arbitro Rastellino di Seregno (Terlizzi di Bergamo e Cortesi di Bergamo).

Marcatori p.t. 24’ Vaglio (S), 40’ Ballgjini (V), 44’ Pedrocchi (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-2 Vergiatese. Ammoniti Fasoli, Okaingni. Recupero 1-3.