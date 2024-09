ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Sono iniziati lo scorso lunedì i lavori per la realizzazione di un rialzo altimetrico, all’intersezione tra corso Italia, via Castelli e via Damiano Chiesa.

Per un progetto riguardante la sicurezza stradale, il Sindaco Marco Giudici assicura che questo non sarà l’unico intervento, che ne verranno realizzati almeno altri due: uno all’incrocio tra via Trieste e via Bainsizza, e l’altro nei pressi della scuola primaria di Bariola.

Verranno realizzati anche alcuni dossi, in via San Pietro, in cui i cittadini avevano espressamente richiesto maggiore sicurezza, e le vie Gran Sasso e Carducci, in via Gran Sasso, non essendoci un marciapiede, non è possibile realizzare un rialzo altimetrico, e si è quindi deciso di porre il limite di velocità a 40 km/h, nella seconda, il limite sarà di 30 km/h, e saranno in ogni caso posizionati dei dossi.

