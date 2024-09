Città

SARONNO – “Dopo i primi giorni di avvio, entra nel vivo da questa settimana l’anno scolastico 2024-2025 per gli oltre 12mila studenti che frequentano le scuole saronnesi. Qualche giorno fa, l’Amministrazione comunale ha realizzato un focus rispetto alle risorse investite, ai servizi e ai progetti attivati negli istituti comprensivi locali e, più in generale, in favore degli alunni saronnesi. Un milione di euro è quanto previsto a bilancio per l’offerta formativa complessiva; 400mila euro destinati all’assistenza educativa specialistica, con un raddoppio di ore settimanali di affiancamento degli educatori agli alunni che hanno disabilità certificate: nel 2021 erano 240, nel 2022-23 e 2023-2024 erano 350″ fanno sapere dal Municipio.

Sempre dalla municipalità viene ricordato che è stata “introdotta la figura della “coordinatrice comunale” per l’assistenza educativa: sarà lei a fare da raccordo fisso tra la scuola, le famiglie e il Comune; e sono stati predisposti progetti scolastici rivolti a studenti di varia età: orientamento scolastico, educazione ambientale, educazione stradale, “Sport si può”, marcia della legalità, avvicinamento al cinema”.

Le attività sociali per il contrasto del disagio sono invece “Radici”, rivolta ai ragazzi delle scuole medie; “Radici young” rivolta ai bambini delle scuole primarie e la facilitazione linguistica per i bambini dai 6 agli 11 anni non italofoni. “A questi interventi si aggiungono le importanti manutenzioni straordinarie dei plessi scolastici avviati nell’estate 2023 sulle scuole danneggiate dai nubifragi e proseguiti negli scorsi mesi con l’accordo quadro riferito alle manutenzioni degli stabili pubblici, ma anche i corposi interventi sul nido Candia e sulla vicina primaria Rodari” concludono dal Comune.

23092024