ilSaronnese

SARONNO – Complesso salvataggio da parte di Enpa Saronno di un gattino abbandonato tra Caronno Pertusella e Garbagnate in un fosso dove il recupero del felino è stato davvero complicato.

“Il gattino ha circa 3 mesi ed è nato chiaramente in casa salvo poi essere abbandonato. Ha passato due giorni e due notti al freddo senza cibo chiamando disperatamente la sua mamma. Ringraziamo i cittadini e alcuni passanti che l’hanno sentito piangere disperatamente e che ci hanno chiamati. Sono stati essenziali anche perchè ci hanno aiutato nel recupero del piccolo”.

Appena raggiunto e prelevato il gatto è stato portato immediatamente in clinica per accertamenti e per una flebo in quanto infreddolito e disidratato. Ora è in fase di recupero affidato alle cure dei volontari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti