Altre news

SARONNO – Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio portando rovesci anche a carattere temporalesco. Secondo 3BMeteo, sono previsti 46mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 19°C, mentre la minima sarà di 15°C, con lo zero termico a 3105 metri. I venti saranno assenti al mattino, mentre nel pomeriggio saranno deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerta meteo prevista: pioggia.

In Lombardia, una circolazione depressionaria approfondirà il peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata. Nello specifico, su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio con rovesci anche temporaleschi; su basse pianure orientali e Prealpi orientali, le nubi aumenteranno progressivamente con deboli piogge dal pomeriggio, intensificandosi in serata con temporali; su pedemontane-alte pianure e Orobie, si avranno cieli coperti per tutto il giorno con piogge e temporali dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche, il peggioramento avverrà gradualmente con piogge e temporali dal pomeriggio. I venti saranno deboli orientali, con lo zero termico a circa 3100 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.