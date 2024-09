Città

SARONNO – Molestata e palpeggiata sul treno per Saronno: il resoconto su Tiktok diventa virale.

Piazza Cadorna nei pressi della stazione ferroviatia di “Saronno centro” nella tarda serata di sabato si è illuminata coi lampeggianti blu delle pattuglie della polizia locale e della ambulanze: alle 21.30 è scattato l’allarme quando un giovane ha iniziato ad urlare, chiedendo aiuto e che qualcuno chiamasse la polizia. Questa la scena alla quale hanno assistito sconcertati e preoccupati numerosi passanti, il ragazzo affermava di essere stato aggredito.

Ha visto del fumo uscire dall’auto ed ha accostato sulla piazzola scendo rapidamente dal veicoli. E’ l’incendio che si è verificato domenica 22 settembre, lungo l’A9 in direzione Como. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

E’ un episodio sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri quello avvenuto sabato pomeriggio a Cogliate: una persona è stata trasportasta all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni, al momento del ricovero gli è stato infatti assegnato il codice rosso, ovvero quello per le situazioni più gravi.

