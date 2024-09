news

Milano è una città dinamica e in continua evoluzione, particolarmente nel settore tecnologico. Negli ultimi anni, il capoluogo lombardo ha visto una crescita significativa in termini di innovazione e sviluppo tecnologico, attirando startup, aziende multinazionali e investitori da tutto il mondo.

Per tale ragione, qui è possibile trovare molteplici opportunità lavorative, sia come prima esperienza che come avanzamento di carriera per professionisti già affermati.

Sviluppatore software

Come già detto, a Milano, le opportunità nel settore tech sono molteplici, ed è possibile trovare facilmente un impiego come Sviluppatore Software, (o, in inglese Software Developer). Questa figura professionale è fondamentale per la creazione e la manutenzione di programmi informatici, poichè si occupa di tutte le fasi del ciclo di vita del programma informatico.

Per diventare sviluppatore software è necessario possedere una solida conoscenza dei linguaggi di programmazione, in particolare di Java, e avere una predisposizione al lavoro in team. L’esperienza pregressa in programmazione e sviluppo rappresenta un valore aggiunto.

Le offerte lavoro Milano in questo ambito spesso prevedono anche la possibilità di lavorare completamente da remoto. Questo permette ai professionisti di gestire in modo flessibile il proprio lavoro, adattandosi alle esigenze personali e familiari senza rinunciare a una carriera stimolante.

Addetto al controllo di gestione

Il ruolo dell’addetto al controllo di gestione, noto anche come controller, è fondamentale all’interno di qualsiasi azienda, indipendentemente dal settore in cui opera.

Questo professionista, infatti, non si limita semplicemente ad analizzare cifre e percentuali, ma si occupa di interpretare e tradurre i dati finanziari in informazioni strategiche che possono guidare le decisioni aziendali. In più, contribuisce alla gestione dei rischi finanziari, garantendo che le risorse aziendali vengano utilizzate in modo efficiente per raggiungere gli obiettivi economici nei tempi prefissati.

Per lavorare come addetto al controllo di gestione, le offerte lavoro Milano sono molteplici, ma bisogna disporre di solide competenze analitiche, conoscenze contabili e capacità di comunicazione.

IT digital compliance

Tra le offerte lavoro Milano per chi possiede una laurea in Informatica o Ingegneria ci sono quelle relative alla figura di IT Digital Compliance. Questa posizione è dedicata alla gestione e all’esecuzione dei controlli generali in ambito IT, con l’obiettivo primario di assicurare che l’azienda sia in grado di rispettare le normative e gli standard di conformità tecnologica.

Chi si occupa di questa funzione ha il compito di monitorare e verificare la struttura dei controlli IT, garantendo che tutte le procedure siano allineate con le normative vigenti. Inoltre, deve identificare eventuali aree di non conformità e proporre le azioni correttive necessarie.

Parte del lavoro include anche la preparazione di report dettagliati per i clienti interni, fornendo un quadro chiaro e aggiornato della situazione della conformità IT all’interno dell’organizzazione.

Operatore fibra ottica

Non è necessaria per forza una laurea, invece, per trovare, tra le diverse offerte lavoro Milano, una posizione nel settore tecnologico. Con un diploma in Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica o settori affini è possibile accedere a ruoli come operatore fibra ottica.

Questo lavoro comporta la manutenzione degli apparati di telecomunicazione nel territorio di competenza, che può avvenire tramite interventi diretti sugli impianti o in collaborazione con fornitori esterni.

Gli operatori fibra ottica si occupano anche dell’ampliamento e del collaudo di apparati di rete fissa, come FTTC e FTTH, e di rete mobile, tra cui LTE e 5G. Una parte del loro lavoro include l’attivazione della connettività di rete dati presso i clienti e la verifica e accettazione dei nuovi impianti. Inoltre, sono previsti interventi su impianti in quota, come pali e tralicci, previa formazione specifica.

Addetto alle risorse umane

Tra le figure più ricercate nel capoluogo lombardo (e non solo) c’è quella di addetto alle risorse umane, ovvero un professionista che si occupa di vari aspetti della gestione del personale. Le sue principali responsabilità includono il supporto nelle attività di selezione e reclutamento dei candidati, il coordinamento dell’onboarding per i nuovi assunti, e la gestione amministrativa del personale (come contratti e presenze).

Questa figura, inoltre, fornisce supporto nelle relazioni sindacali e nella risoluzione di problematiche disciplinari, collabora alla definizione e implementazione delle politiche HR, e gestisce corsi di formazione e sviluppo professionale. Il ruolo prevede anche il monitoraggio dei dati HR, il supporto nella valutazione delle performance e la partecipazione a progetti per migliorare il clima aziendale e la cultura organizzativa.

Per lavorare in questo settore è richiesto un titolo di laurea in scienze umane, giurisprudenza, economia o discipline affini.