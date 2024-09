Altre news

LONDRA – SARONNO – Uno dei più alti riconoscimenti della città di Londra è stato assegnato al produttore e regista cinematografico Luciano Francesco Silighini Garagnani Lambertini.

Durante una cerimonia alla presenza delle massime autorità londinesi, in un luogo d’altri tempi, a Guildhall, un edificio progettato nel XV secolo per riflettere il potere di Londra, attualmente centro nevralgico della città, è stata consegnata al regista genovese, ma ormai saronnese d’adozione, la Freedom of City of London, una sorta di cittadinanza onoraria la cui origine risale al XIII secolo e che premia le persone che si sono distinte nei vari settori, portando lustro alla città e alla propria professione.

Silighini, dopo aver letto la “Declaration of a Freeman” ed aver giurato fedeltà a sua maestà Re Carlo III e obbedienza al sindaco di Londra, ha ricevuto la prestigiosa onorificenza nella Chamberlain’s Court, dove è stato accolto come “a citizen of London” e ha ricevuto la pergamena che riporta il suo nome e il titolo di cittadino londinese.

Illustri predecessori del regista sono stati la regina Elizabeth e Re Charles, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Theodore Roosevelt, Giuseppe Garibaldi, Nelson Mandela, Bill Gates, Luciano Pavarotti, Michael Caine, Placido Domingo, Ed Sheeran, Henry Winkler e Morgan Freeman solo per citarne qualcuno nelle varie discipline. Silighini, molto noto ad Hollywood dove con la sua Lsg Producions collabora a moltissime pellicole americane, nel Regno Unito vanta i titoli feudali di Lord of Ufford Hall e Baron of Mugdock.

(foto d’archivio)

