news

Memebet ha deciso di scompigliare le carte in tavola del settore GambleFi lanciando una novità che è destinata a fare la storia e porre le basi per una crescita futura di altissimo livello.

Nel mondo dei casinò online, la parola “crypto” è un tabù che solo di recente è stato sfatato, con piattaforme che hanno iniziato ad accettarle per i giochi che offrono al pubblico.

Le meme coin però, erano ancora ben lontane da essere poste al centro di un progetto, sebbene la capitalizzazione di questo settore avesse raggiunto i 60 miliardi giusto in marzo.

Memebet ha colto la palla al balzo e ha deciso di portare quello che, moltissimi clienti, chiedevano a gran voce da moltissimo tempo, con un portale GambleFi interamente incentrato sulle meme coin.

Sì, su Memebet è possibile scommettere tramite il token nativo della piattaforma e tramite alcune delle meme coin più famose e amate sul mercato.

Una rivoluzione che sta già portando i suoi frutti, con oltre 240.000 dollari di prevendita raccolti in appena una manciata di giorni, mentre il token è acquistabile a 0,0252 dollari.

Quello che ora si chiedono tutti è dove potrà arrivare questo Memebet Token token nei prossimi anni, ma per capirlo dobbiamo analizzare alcuni fattori.

Vai alla prevendita di Memebet

I fattori di crescita del Memebet Token

Il primo e più grande punto cruciale nel discorso della crescita del Memebet Token è il settore GambleFi, il quale si trova attualmente a un volume annuo di affari intorno ai 30 miliardi.

Secondo gli analisti, essendo la domanda crescente in modo costante, nel 2029 il volume totale dovrebbe raggiungere circa i 140 miliardi circa, quindi oltre 4x di volume.

Questo non sarà certamente localizzato solo sulla piattaforma Memebet, ma è certamente un benessere del settore che si propagherà a macchia d’olio su tutte quelle realtà capaci di innovare e saper andare incontro alle richieste del cliente.

Ci sono poi altri fattori che dovremmo considerare cruciali e più direttamente collegati con questa piattaforma.

Le scommesse col Memebet Token – il token Memebet è il punto chiave delle scommesse su questo portale, ovvero la moneta che i clienti usano per puntare sui vari eventi o giochi. Questo porterà quindi una forte pressione in acquisto, poiché dovranno accaparrarsi più MEMEBET possibili.

Il fattore social – una piattaforma come Memebet, capace di cavalcare l’entusiasmo dei giocatori e condirlo con una serie di meme ben piazzati e memorabili, può davvero fare breccia nei social. Già adesso i follower salgono a vista d’occhio, segno di una espansione già ben avviata.

La prevendita – la prevendita è partita subito con un bel botto, con oltre 200.000 dollari raccolti in poche ore. Il massimo tetto raggiungibile sono 37 milioni che potranno essere venduti da qui alla fine dell’anno. Raggiungerlo sarebbe un formidabile motivo di FOMO (eccitazione speculativa) per tutti.

Infine, non bisogna dimenticarsi di un altro fattore esterno molto importante, ovvero il mercato crypto. Oggi sembra che la discesa del settore si sia arrestata e, anche in vista delle elezioni per il presidente degli Stati Uniti, potremmo assistere a una nuova ondata rialzista che, nel mucchio, andrebbe a coinvolgere anche (forse sopratutto) realtà a bassa capitalizzazione come questa. Quindi, da questo, possiamo trarre alcune previsioni.

Previsioni Memebet Token 2025

Dopo appena una manciata di giorni di prevendita è davvero complesso fare delle previsioni accurate su un token, ma possiamo già tracciare delle linee guida. Ipotizzando che il Memebet Token raggiunga il massimo del venduto e, di conseguenza, una capitalizzazione di 37 milioni il giorno del lancio, le aspettative sarebbero estremamente bullish per l’anno successivo.

Parliamo di almeno un 10x sul prezzo attuale, il quale raggiungerebbe il valore di 0,25 ma con la possibilità di arrivare decisamente più un alto. La FOMO esagerata che andrebbe a generarsi, potrebbe rapidamente spingere il token nelle prime 100 posizioni di mercato, con una capitalizzazione di almeno 600 milioni e, quindi, circa un 20x di prezzo.

Previsioni Memebet Token 2030

Più “semplice” invece fare delle previsioni per il 2030, quando molti si aspettano che il mercato crypto avrà raggiunto valori stellari e sarà diventato il “centro economico” del mondo intero, sostituendo o affiancando la finanza tradizionale.

In tal caso l’intero mercato è possibile abbia realizzato da 10 a 100x rispetto a oggi che, unite alle oscillazioni di prezzo del Memebet Token, potrebbero proiettarlo almeno al valore di 1 dollaro, ma anche molto oltre.

Vai alla prevendita di Memebet