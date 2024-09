Città

SARONNO – “Questa settimana c’è stato un record di abbandoni nel Saronnese: 8 cuccioli in in poche ore e tutti provenienti sicuramente da situazioni casalinghe in quanto i piccoli erano puliti e ben nutriti. E’ difficile pensare che qualcuno della nostra comunità li abbia condannati a morire tra tante sofferenze e che li abbia salvati solo il passaggio di alcune persone di buon cuore”.

E' il triste resoconto tracciato da Enpa Saronno che rilancia un appello ormai noi

“Per evitare tutto questo puntiamo ancora sul sensibilizzare soprattutto i privati a sterilizzare i gatti che adottano visto che il record di abbandoni è proprio legato a cucciolate casalinghe”.

Ma non solo: “Vorremmo sottolineare che gli animali domestici non sono giocattoli o soprammobili ma esseri viventi che gioiscono ma anche soffrono e che sono oltre che una responsabilità anche un impegno economico. Purtroppo molti individui contano di eluderlo abbandonandoli in mezzo a una strada dove spesso soccombono perché non è vero che “se la cavano da soli”. Gli animali cresciuti in casa non sanno procacciarsi il cibo e nemmeno conoscono i pericoli a cui potrebbero andare incontro in territori che non conoscono”.

Una realtà difficile con cui fare i conti: “Le associazioni animaliste cercano di venire incontro a tutti ma stiamo uscendo stremato da un’ estate terribile con poche adozioni, caldo torrido o piogge torrenziali che hanno fatto ammalare anche tanti animali. Adottare responsabilmente un animale è per sempre”.

