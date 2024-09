Città

MILANO – SARONNO Oltre 22.500 auto controllate, 13.000 automobilisti sottoposti ad alcol test, 262 positivi, 293 patenti ritirate. E’ questo il bilancio dell’operazione Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) organizzata negli ultimi 2 weekend da Regione Lombardia. Iniziativa in collaborazione con le Polizie locali e Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. In tutto 95 Comuni capofila nelle operazioni dello scorso fine settimana (20 e 21 settembre) e in quello precedente (13 e 14 settembre) con 2.151 gli operatori coinvolti, assieme a 12 pattuglie della Polizia, 19 dei Carabinieri e 1 della Guardia di Finanza. Ed ancora 2.506 verbali elevati e 148 tra fermi e sequestri.

“La nuova operazione Smart – ha detto l’assessore regionale Romano La Russa – ha rappresentato un esempio concreto dell’impegno della Regione Lombardia per la sicurezza dei cittadini con il finanziamento delle attività di controllo straordinario degli agenti di Polizia locale. Abbiamo intensificato i controlli nelle aree più sensibili, garantendo una maggiore prevenzione e un miglior monitoraggio del territorio. Questa iniziativa non si limita solo a far rispettare le norme, ma è un vero e proprio strumento di tutela per chi vive e lavora in Lombardia. Grazie all’attento lavoro delle Forze dell’ordine e degli agenti delle varie Polizie locali, l’operazione ha permesso di ridurre i rischi legati alla criminalità e migliorare la sicurezza stradale. I controlli mirati, in particolare quelli sulle strade, sono fondamentali per prevenire comportamenti illeciti e garantire il rispetto delle regole da parte di tutti. L’obiettivo primario resta sempre la tutela della vita umana e la salvaguardia dell’ordine pubblico. La sicurezza è un diritto imprescindibile dei cittadini e continueremo a lavorare con costanza per garantire un territorio più sicuro e vivibile per tutti”.

L’operazione Smart è arriva anche a Saronno che è capofila nella zona che comprende Origgio, Uboldo, Caronno e Cesate. Nell’ultimo fine settimana, quello di sabato 21 e domenica 22 settembre, in questi 5 comuni sono stati controllati 118 veicoli, emettendo 7 verbali da codice della strada, ci sono stati 113 automobilisti sottoposti dal testo con l’etilometro e un conducente è risultato positivo. Nessun positivo invece per i 5 drug test. Una la patente ritirata.

