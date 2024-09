Cronaca

SARONNO – E’ stato un sabato sera movimentato per la città di Saronno e in particolare per la zona della stazione ferroviaria teatro di un’intricata vicenda che si è risolta con due persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Della vicenda si sta occupando il comando della polizia locale di Saronno che sta ricostruendo l’accaduto con le immagini della videosorveglianza e le testimonianze delle persone coinvolte.

Tutto è iniziato con un tentativo di furto realizzato da un ragazzo italiano 22enne ai danni di una coppia di sudamericani. Non è ancora stato chiarito se l’obiettivo fosse il portafoglio o il cellulare ma la vittima si è accorta del tentativo di furto ed ha reagito. Vista la malaparata il malvivente ha risposto aggredendo il sudamericano e ferendolo con un oggetto acuminato presumibilmente una lattina o una bottiglia rotta ed è scappato.

Immediata la chiamata della donna al numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto la polizia locale impegnata nei controlli Smart nelle vicinanze. Vista la copiosa perdita di sangue, dimostrata anche dalla pozza di sangue rimasta sul luogo dell’aggressione, è intervenuta anche un’ambulanza e un’automedica.

Terminati i soccorsi in stazione sembrava tornata la calma ma in realtà la vicenda non si era ancora conclusa. Il ladro, 22enne italiano, è infatti tornato nei pressi dello scala ed è incappato in alcuni connazionali delle vittime del tentato furto. E’ stato subito riconosciuto come autore del tentato furti e in pochi istanti si è arrivati alle mani. Rapidissimo l’intervento della polizia locale: che allerta anche l’ambulanza. Il ragazzo provato ma senza gravi conseguenze rifiuta il trasferimento all’ospedale.

Come detto l’intera vicenda è al vaglio della polizia locale che dovrà fare chiarezza e soprattutto determinare tutte le responsabilità.

