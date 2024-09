Cronaca

SARONNO – C’è chi l’ha visto sabato sera rientrando a casa dopo il cinema, chi passando in auto domenica mattina: qualcuno ha allertato la polizia locale altri si sono avvicinati e gli hanno chiesto se stesse bene e avesse bisogno di aiuto.

Non è passata inosservata la presenza di un uomo che da sabato dorme nell’aiuola di piazzale Borella davanti all’0spedale cittadino. L’uomo ha un sacco a pelo alcuni sacchetti e è stato visto dormire sotto il cespuglio di rose.

Alcuni saronnesi sono andati in suo aiuto offrendogli qualcosa di caldo e indumenti. La presenza ha lasciato molti cittadini sconcertati anche perchè ormai la temperatura la sera scende molto e malgrado il sacco a pelo la notte non deve essere semplici.

Un problema quello dei senzatetto che in città si presenta spesso e per cui l’Amministrazione comunale ha realizzato, per il periodo invernale, un progetto ad hoc con Casa di Marta. Le segnalazioni di casi limite, come quello della ragazza che a lungo ha dormito nel bancomat di piazza Libertà, sono purtroppo frequenti tutto l’anno.

