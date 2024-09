Città

SARONNO – Il Lions Club Saronno Insubria Ets ha organizzato per questo venerdì, 27 settembre alle 21, una speciale iniziativa per sostenere il Villaggio Sos di Saronno.

L’evento si terrà all’Oratorio Regina Pacis, in via Roma 119, e si terrà uno spettacolo dal titolo “Il nostro grande show”, uno spettacolo scritto e diretto da Tiziana Cassini, in collaborazione con Chiara la Terra, Tiziana Orsenigo, Teresa Chinaglia e Barbara Caruso.

Lo spettacolo, adatto a spettatori di tutte le età, racconta una storia di riscatto sociale, che coinvolge gruppi di ragazzi ai margini della società. Il ricavato della serata, sarà devoluto al villaggio saronnese che da anni lavora con impegno per fornire un ambiente sicuro e accogliente per bambini e giovani in situazione di difficoltà.

Il biglietto, del costo di 10 euro, è acquistabile in diversi luoghi: la Farmacia Sorriso, in via Varese 46/A, Autoscuola La Nazionale, in via San Giuseppe 67, Villaggio Sos di Saronno, in via Piave 110, oppure direttamente la sera dello spettacolo.

(In foto: Villaggio Sos)

