Città

SARONNO – Domenica 29 settembre Saronno si animerà con la 28esima Rassegna musicale di fine estate, un evento atteso che vedrà la partecipazione di quattro importanti gruppi musicali. Si esibiranno il corpo musicale S. Cecilia di Rescaldina, la fanfara alpina Mario Carnelli di Abbiate Guazzone, il gruppo musicale Banda Larga di Mozzate e il corpo musicale cittadino di Saronno.

Il programma della giornata avrà inizio alle 15.45 con il ritrovo dei gruppi al Padre Monti e la scuola Ignoto Militi. Alle 16.30 gli ensemble sfileranno per le vie del centro cittadino, portando musica e vivacità tra le strade di Saronno.

La manifestazione proseguirà alle 17.10 con un intrattenimento musicale in Piazza Donatori del sangue o, in alternativa, in Piazza Libertà. Questo sarà un momento in cui i vari gruppi potranno mostrare il proprio talento e coinvolgere il pubblico in una serie di esibizioni individuali. Alle 17.45, i musicisti si uniranno in un’esecuzione d’assieme, offrendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Dopo il trasferimento al Padre Monti previsto per le 18, la manifestazione si concluderà intorno alle 18.30. In caso di maltempo, l’evento si terrà interamente al Padre Monti.

(foto d’archivio)

