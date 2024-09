Comasco

TURATE – E’ far west la parola che ricorre più spesso per raccontare quanto accaduto a Turate nel pomeriggio di venerdì 20 settembre. Del resto due uomini sono stati braccati in auto e feriti a colpi di pistola.

Ma andiamo con ordine partendo da quello che è stato reso noto malgrado le indagini, anche alla luce della violenza dell’episodio, si svolgano nel massimo riserbo.

Tutto è successo in via Como all’altezza della strada che va a Fenegrò e la rotonda da cui si procede verso via San Maurizio (quindi alle porte dell’abitato). Qui l’Audi Q5 su cui si trovavano un 44enne di Paderno Dugnano e un 42enne di Cormano è stata fermata improvvisamente. Un’auto gli si è letteralmente parata davanti impedendo loro di continuare. Mentre i due occupanti dell’Audi cercavano di capire cosa stesse succedendo è sopraggiunta una moto. Sono scesi due uomini armati di mazze e pistole.

I due motociclisti hanno rotto il parabrezza e costretto i due occupanti dell’Audi a scendere. A questo punto gli spari che hanno colpito entrambi gli uomini sia il 44enne che il 42enne. Sono stati colpiti al petto e al collo. Mentre gli assalitori, sia quelli in moto sia quelli in auto, si dileguavano sono riusciti a chiedere aiuto. Sono stati portati in codice rosso all’ospedale di Saronno dove sono ora ricoverati in prognosi riservata. Uno è in pericolo di vita.

La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio: ad occuparsi delle indagini, partite con il sequestro dell’auto delle vittime e un attento sopralluogo nel luogo dell’agguato, i carabinieri della stazione di Turate e il Nucleo operativo della Compagnia di Cantù.

