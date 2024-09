Varesotto

BUSTO ARSIZIO – Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate sono intervenuti in via Bellotti a Busto Arsizio per “salvare” un cane rimasto da solo in casa in seguito a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) a cui è stata sottoposta ieri la proprietaria.

I pompieri sono entrati dalla finestra utilizzando una scala, gli operatori hanno liberato il cane consegnandolo al fratello della padrona di casa, in mod che potesse essere rifocillato e successivamente accudito. Insomma, grazie alla disponibilità dei vigili del fuoco bustocchi a questa vicenda non è mancato il lieto fine.

