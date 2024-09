Varesotto

BUSTO ARSIZIO – Alle 16.30 di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate sono intervenuti all’asilo comunale di Busto Arsizio per recuperare un bambino di 3 anni che per gioco era rimasto incastrato con una gamba all’interno di un cestino dei rifiuti in ferro.

Anche le educatrici non sono riuscite ad aiutarlo e non sapendo che fare, hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Grazie ad un lavoro minuzioso da parte degli operatori dei pompieri il piccolo è stato liberato e affidato al padre che era rimasto ad assistere il figlio durante le delicate operazioni di soccorso. Il bambino a parte un grande spavento non ha riportato ferite e dunque a questa vicenda non è certo mancato il lieto fine.

(foto archivio)

