TRADATE – La biblioteca Frera di via Zara a Tradate ospita il ciclo di incontri di filosofia intitolato “Caffè filosofico”, curato da Antonia Chiappini Bedi. Questo ciclo di appuntamenti offre momenti di riflessione e confronto su tematiche filosofiche, con un focus particolare sui grandi pensatori della tradizione occidentale.

Gli incontri si tengono alla sala conferenze della biblioteca e rappresentano un’occasione per approfondire argomenti di filosofia in modo accessibile e dialogico.

Il prossimo appuntamento

E’ fissato giovedì 26 settembre alle 20.30, dal titolo “La salita verso la conoscenza nel mito della caverna di Platone”.

Il Caffè filosofico offre a tutti i partecipanti un contesto amichevole in cui discutere, imparare e approfondire le idee filosofiche, rendendo la filosofia uno strumento utile per affrontare la vita quotidiana. Per partecipare non è richiesta alcuna conoscenza specifica della materia, solo la voglia di riflettere e dialogare. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

(foto archivio: un precedente appuntamento alla Frera)

