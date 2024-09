Calcio

SARONNO – Sono numerose le novità ufficializzate nelle ultime settimane dalla Lokomotiv Saronno, la società saronnese di calcio a 7 fondata nel 2011 da alcuni ragazzi di Saronno che milita nella Serie A del Csi di Como.

Il tutto è partito con la frase “Una nuova era” apparsa sui canali social ufficiali della Lokomotiv Saronno nella seconda metà di agosto riguardo a numerose novità a partire dal rinnovamento del logo che, a differenza di quello usato nelle scorse stagioni, presenta una sola torre e non le due classiche saronnesi. Un’altra importante notizia per i tifosi della Lokomotiv è il ritorno dell’ex presidente della società Simone Mangiafico che, dopo le dimissioni date nel 2021 per impegni personali, torna in veste di direttore sportivo. Le sue parole: ” Gli impegni personali mi avevano allontanato da tutto questo, ma quando mi hanno chiesto di tornare per dare una mano non ho potuto farmi da parte, è stato come tornare ragazzino”.

A cambiare è anche la guida tecnica che, per l’intera stagione sarà affidata allo storico portiere della Lokomotiv Saronno Lorenzo Bonzi sul quale si è espresso il neo direttore sportivo Simone Mangiafico: “Era la scelta più giusta, ha indossato questa maglia per centinaia di partite, credo sia uno dei nostri tesserati con il maggiore numero di presenze con questa maglia. Sarà affiancato da Marco Monti, anche lui un nostro ex giocatore”. Con queste importante importanti novità si apre la nuova stagione della Lokomotiv Saronno che, come negli scorsi anni, disputerà le partite casalinghe alle 21.15 al centro sportivo Ugo Ronchi di Saronno.

