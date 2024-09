Comasina

CESANO MADERNO – E’ stato riaperto al transito il sottopassaggio di via Volta a Cesano Maderno, che era stato chiuso, ieri, per un intervento urgente a seguito di una perdita di gas.

L’intervento, spiegano i responsabili dell’Amministrazione civica che si sono occupati di monitorare la situazione, “è stato svolto con la massima celerità, anche su sollecitazione del Comune, considerata l’importanza strategica del sottopassaggio per la mobilità cittadina”.

(foto: è stato riaperto questo pomeriggio il sottopassaggio di via Volta, che si trova in un punto strategico per la viabilità cittadina. Ieri era stato chiuso a causa di una fuga di gas, il problema è stato dunque completamente risolto, dopo il tempestivo intervento dei tecnici su sollecitazione dell’Amministrazione civica cesanese)

