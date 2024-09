Groane

CARONNO PERTUSELLA – CESATE – SARONNO – SOLARO – Puntuali, documentate con foto, segnalazioni dei rifiuti abbandonati e negli ultimi giorni anche un interventi per radunare i sacchetti di spazzatura abbandonati in modo da rendere più veloce l’intervento delle Amministrazioni.

E’ il caso del caronnese che nelle ultime settimana sta segnalando alle Amministrazioni di Saronno, Solaro, Caronno Pertusella e Cesate il degrado nella zona verde e dei sentieri a cavallo tra i diversi comuni. La prima segnalazione è di inizio settembre e riguarda i rifiuti in via Comasinella, qualche giorno dopo è stata la volta di via Banfi dopo è stata abbandonata una lavatrice, un sacco della spazzatura e alcune sedie.

Segnalazioni puntuali realizzate con foto a tutti gli enti coinvolti, a partire dai quattro comuni visto che i confini nella zona possono creare dei problemi di competenza. Ma il cittadino è andato oltre. Negli ultimi giorni ha segnalato la presenza di un rimorchio senza targa carico di rifiuti ma soprattutto la presenza di sacchetti di plastica sparsi per il sentiero tra via Banfi e via per Cascina Selva. Il caronnese li ha raccolti in tre sacchi posizionandoli accanto al rimorchio segnalando la loro presenza alle amministrazioni comunali competenti.

Oltre alla richiesta di un intervento di pulizia è arrivato anche il suggerimento di posizionare “delle videocamere di controllo” così da scoraggiare altri abbandoni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti