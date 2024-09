Città

SARONNO – Un momento di condivisione che ha conquistato tutti.

Giovedì 19 settembre è stata organizzata una serata “pizza e cabaret” riservata ai tanti (oltre cinquanta partecipanti) collaboratori della Rsa, coloro cha vario titolo si prendono in carico i bisogni e le relative risposte di ospiti e famigliari. Una serata in allegria, con il legante del cibo che integra le famiglie professionali e ha portato tutti al successivo spettacolo comico di Max Pieriboni, noto cabarettista locale che spaziando tra i monologhi che presenta a Zelig e divertenti relazioni con i partecipanti alla serata ha trasmesso energia positiva a tutto il gruppo di lavoro, al termine della lunga e faticosa stagione estiva. A conclusione della serata, il presidente Stefano Barcellini ha voluto ringraziare tutti gli operatori per il loro impegno quotidiano, e per riscontrare la fiducia del CdA nel percorso che tutti insieme stanno compiendo per una ulteriore qualificazione del servizio erogato.

